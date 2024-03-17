ISW объяснил, с какой целью РФ звонит родственникам украинских пленных

Российский солдат. Фото: росСМИ

Российские официальные лица пытаются использовать родственников украинских военнопленных в попытке спровоцировать внутренние протесты в Украине. Скорее всего действия россиян могут быть частью более широкой информационной кампании, известной как "Майдан-3".

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в воскресенье, 17 марта.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что неизвестные российские деятели заявляют родственникам, что Россия готова к возвращению украинских военнопленных, однако украинские власти мешают этому процессу.

Родственников призывают выходить на протесты, хотя Лубинец подчеркивает, что обмены военнопленными никогда не прекращались с украинской стороны.

По мнению аналитиков ISW эти действия, как предполагается, направлены на разжигание внутреннего недовольства в Украине и создание разделения между гражданским населением и военно-политическим руководством страны.

ISW также отмечает, что подобные информационные операции, включая прямые сообщения украинскому гражданскому населению, ранее использовались Россией для провоцирования насильственных акций протеста в Украине.

Напомним, бывший командир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин показал "инструкцию" пленного русского захватчика. Оккупант собирался закапывать живьем пленных украинских воинов и попробовать человеческого мяса.

Ранее российский десантник использовал пленного украинского военного как "живой щит". Оккупант положил дуло автомата на бойца ВСУ и стрелял в направлении позиций Украины.