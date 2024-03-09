Экскомандир "Азова" Жорин показал "инструкцию по пыткам" в телефоне российского оккупанта

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: 5 канал

Бывший командир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин показал "инструкцию" пленного русского захватчика. Среди всего прочего нелюд собирался закапывать живьем пленных украинских воинов и отведать человеческого мяса.

Об этом Жорин рассказал на своей странице в Telegram в субботу, 9 марта.

Читайте также:

"Инструкция" русского изверга. Фото: скриншот

Инструкция русского изверга

"Русский пленник и его "инструкция" в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже", — написал Жорин, демонстрируя фото мобильного телефона оккупанта.

Он добавил, что этот россиянин не является особым случаем.

"Они в своей массе таковы — абсолютно без принципов и признаков цивилизованности. И именно с такими мнениями они заходят на оккупированные территории", — подчеркнул командир.

Он также добавил, что о таких "характеристиках" российских бойцов должны помнить украинские мужчины, которые заявляют, что они не рождены для войны.

Русский изверг в плену. Фото: скриншот

Ранее Жорин прокомментировал информацию по отправке западных войск в Украину. Он объяснил, что их лучше было бы разместить на Полесском и Волынском направлениях.

Также бывший командир "Азова" рассказал, что враг активизировал свои действия в ночное время суток. В частности активно работает по логистике украинских подразделений.