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Экскомандир "Азова" Жорин показал "инструкцию по пыткам" в телефоне российского оккупанта

9 марта 2024 19:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экскомандир "Азова" Жорин показал "инструкцию по пыткам" в телефоне российского оккупанта
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: 5 канал
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший командир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин показал "инструкцию" пленного русского захватчика. Среди всего прочего нелюд собирался закапывать живьем пленных украинских воинов и отведать человеческого мяса.

Об этом Жорин рассказал на своей странице в Telegram в субботу, 9 марта.

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"Инструкция" русского изверга. Фото: скриншот

Инструкция русского изверга

"Русский пленник и его "инструкция" в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже", — написал Жорин, демонстрируя фото мобильного телефона оккупанта.

Он добавил, что этот россиянин не является особым случаем.

"Они в своей массе таковы — абсолютно без принципов и признаков цивилизованности. И именно с такими мнениями они заходят на оккупированные территории", — подчеркнул командир.

Он также добавил, что о таких "характеристиках" российских бойцов должны помнить украинские мужчины, которые заявляют, что они не рождены для войны.

изверг
Русский изверг в плену. Фото: скриншот

Ранее Жорин прокомментировал информацию по отправке западных войск в Украину. Он объяснил, что их лучше было бы разместить на Полесском и Волынском направлениях.

Также бывший командир "Азова" рассказал, что враг активизировал свои действия в ночное время суток. В частности активно работает по логистике украинских подразделений.

убийство
Украина
жестокое обращение
издевательства
оккупанты
пленные
полк "Азов"
Максим Жорин

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