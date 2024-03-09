Екскомандир "Азова" Жорін показав "інструкцію з катувань" у телефоні російського окупанта

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: 5 канал

Колишній командир полку особливого призначення "Азов" Максим Жорін показав "інструкцію" полоненого російського загарбника. Серед усього іншого, нелюд збирався закопувати живцем полонених українських воїнів та скуштувати людського м'яса.

Про це Жорін розповів на своїй сторінці у Telegram в суботу, 9 березня.

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"Інструкція" російського нелюда. Фото: скриншот

Інструкція російського нелюда

"Російський полонений та його "інструкція" в телефоні. Рівень розвитку людських якостей очевидний. Без телефону навіть", — написав Жорін, демонструючи фото мобільного телефону окупанта.

Він додав, що цей росіянин не є якимось особливим випадком.

"Вони в своїй масі такі — абсолютно без принципів та ознак цивілізованості. І саме з такими думками вони заходять на окуповані території", — підкреслив командир.

Він також додав, що про такі "характеристики" російських бійців мають пам'ятати українські чоловіки, які заявляють, що вони ненароджені для війни.

Російський нелюд у полоні. Фото: скриншот

Раніше Жорін прокоментував інформацію щодо відправки західних військ в Україну. Він пояснив, що їх найкраще було б розмістити на Поліському й Волинському напрямках.

Також колишній командир "Азова" розповів, що ворог активізував свої дії в нічний час доби. Зокрема, активно працює по логістиці українських підрозділів.