Как статус военнопленного или пропавшего без вести влияет на обмен — омбудсмен объяснил
Российская Федерация в очередной раз нарушает международное право и не допускает представителей Международного комитета Червого креста к украинским военнопленным. Это приводит к торможению процедуры определения их статуса и может затруднять процесс возвращения из плена.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время встречи в Черкассах с семьями военнопленных и пропавших без вести во вторник, 19 марта.
Осложняется ли процесс возвращения
При этом Лубинец уточнил, что статус военнопленного и без вести пропавшего на процесс репатриации не влияет.
"Почти 40% тех, кого уже вернули домой, считались без вести пропавшими", — отметил он.
Правозащитник также рассказал, что для ускорения обмена Украина пытается привлечь новые страны-посредники. Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день к украинской стороне в этом вопросе публично присоединились Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее сообщалось, что российские официальные лица пытаются использовать родственников украинских военнопленных в попытке спровоцировать внутренние протесты в Украине.
Напомним, российский десантник использовал пленного украинского военного как "живой щит". Оккупант положил дуло автомата на бойца ВСУ и стрелял в направлении позиций Украины.
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