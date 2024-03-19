Как статус военнопленного или пропавшего без вести влияет на обмен — омбудсмен объяснил

Лубинец с семьями 36 ОБрМП Морской пехоты. Фото: Інформатор UA

Российская Федерация в очередной раз нарушает международное право и не допускает представителей Международного комитета Червого креста к украинским военнопленным. Это приводит к торможению процедуры определения их статуса и может затруднять процесс возвращения из плена.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время встречи в Черкассах с семьями военнопленных и пропавших без вести во вторник, 19 марта.

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Осложняется ли процесс возвращения

При этом Лубинец уточнил, что статус военнопленного и без вести пропавшего на процесс репатриации не влияет.

"Почти 40% тех, кого уже вернули домой, считались без вести пропавшими", — отметил он.

Правозащитник также рассказал, что для ускорения обмена Украина пытается привлечь новые страны-посредники. Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день к украинской стороне в этом вопросе публично присоединились Объединенные Арабские Эмираты.

Лубинец общается с родственниками военнопленных. Фото: Інформатор UA

Ранее сообщалось, что российские официальные лица пытаются использовать родственников украинских военнопленных в попытке спровоцировать внутренние протесты в Украине.

Напомним, российский десантник использовал пленного украинского военного как "живой щит". Оккупант положил дуло автомата на бойца ВСУ и стрелял в направлении позиций Украины.