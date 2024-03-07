Які літаки допоможуть ЗСУ боротися з російськими КАБами

Американський літак F-16. Фото: росЗМІ

Для повноцінної боротьби із російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34 Повітряним силам ЗС України потрібні сучасніші літаки. Це, зокрема, американські літаки F-16, які переважають російську авіатехніку за низкою параметрів, тоді як нинішні основні винищувачі ПС ЗСУ, МіГ-29, не можуть на рівних конкурувати з росіянами.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Потрібні F-16

За словами Дмитра Снєгирьова, аби зменшити кількість російських ударів авіабомбами по українських позиціях, потрібна нова техніка.

"Перш за все, це американські винищувачі F-16, які дозволять успішно боротися із російськими літаками-бомбардувальниками", — наголосив експерт.

МіГ-29 не можуть впоратися

Зараз Повітряні сили, пояснив експерт, не можуть повноцінно боротися із російською фронтовою авіацією.

"МіГ-29, які зараз є базовими літаками ПС ЗСУ, є застарілими порівняно із російськими Су-34. Вони фактично не можуть увійти в зону ураження винищувачів країни-агресора", — зазначив Снєгирьов необхідність отримання українською армією американської авіаційної техніки.

Нагадаємо, днями російські окупанти вдарили по тепловій електростанції у Кураховому Донецької області. Для чергової атаки ворог використовував керовані авіаційні бомби.