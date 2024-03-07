Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Які літаки допоможуть ЗСУ боротися з російськими КАБами arrow

Які літаки допоможуть ЗСУ боротися з російськими КАБами

7 березня 2024 22:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Які літаки допоможуть ЗСУ боротися з російськими КАБами
Американський літак F-16. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Для повноцінної боротьби із російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34 Повітряним силам ЗС України потрібні сучасніші літаки. Це, зокрема, американські літаки F-16, які переважають російську авіатехніку за низкою параметрів, тоді як нинішні основні винищувачі ПС ЗСУ, МіГ-29, не можуть на рівних конкурувати з росіянами.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Потрібні F-16

За словами Дмитра Снєгирьова, аби зменшити кількість російських ударів авіабомбами по українських позиціях, потрібна нова техніка.

"Перш за все, це американські винищувачі F-16, які дозволять успішно боротися із російськими літаками-бомбардувальниками", — наголосив експерт.

МіГ-29 не можуть впоратися

Зараз Повітряні сили, пояснив експерт, не можуть повноцінно боротися із російською фронтовою авіацією.

"МіГ-29, які зараз є базовими літаками ПС ЗСУ, є застарілими порівняно із російськими Су-34. Вони фактично не можуть увійти в зону ураження винищувачів країни-агресора", — зазначив  Снєгирьов необхідність отримання українською армією американської авіаційної техніки.

Нагадаємо, днями російські окупанти вдарили по тепловій електростанції у Кураховому Донецької області. Для чергової атаки ворог використовував керовані авіаційні бомби.

США
ЗСУ
Дмитро Снєгирьов
літаки
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня