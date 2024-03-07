Які літаки допоможуть ЗСУ боротися з російськими КАБами
Для повноцінної боротьби із російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34 Повітряним силам ЗС України потрібні сучасніші літаки. Це, зокрема, американські літаки F-16, які переважають російську авіатехніку за низкою параметрів, тоді як нинішні основні винищувачі ПС ЗСУ, МіГ-29, не можуть на рівних конкурувати з росіянами.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Потрібні F-16
За словами Дмитра Снєгирьова, аби зменшити кількість російських ударів авіабомбами по українських позиціях, потрібна нова техніка.
"Перш за все, це американські винищувачі F-16, які дозволять успішно боротися із російськими літаками-бомбардувальниками", — наголосив експерт.
МіГ-29 не можуть впоратися
Зараз Повітряні сили, пояснив експерт, не можуть повноцінно боротися із російською фронтовою авіацією.
"МіГ-29, які зараз є базовими літаками ПС ЗСУ, є застарілими порівняно із російськими Су-34. Вони фактично не можуть увійти в зону ураження винищувачів країни-агресора", — зазначив Снєгирьов необхідність отримання українською армією американської авіаційної техніки.
Нагадаємо, днями російські окупанти вдарили по тепловій електростанції у Кураховому Донецької області. Для чергової атаки ворог використовував керовані авіаційні бомби.
Читайте Новини.LIVE!