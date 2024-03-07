Какие самолеты помогут ВСУ бороться с российскими УАБами

Американский самолет F-16. Фото: росСМИ

Для полноценной борьбы с российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 воздушным силам ВС Украины нужны более современные самолеты. Это, в частности, американские самолеты F-16, превосходящие российскую авиатехнику по ряду параметров, в то время как нынешние основные истребители ПС ВСУ, МиГ-29, не могут на равных конкурировать с россиянами.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Необходимы F-16

По словам Дмитрия Снегирева, чтобы уменьшить количество российских ударов авиабомбами по украинским позициям, нужна новая техника.

"Прежде всего, это американские истребители F-16, которые позволят успешно бороться с российскими самолетами-бомбардировщиками", — подчеркнул эксперт.

МиГ-29 не справляются

В настоящее время Воздушные силы, объяснил эксперт, не могут полноценно бороться с российской фронтовой авиацией.

"МиГ-29, которые сейчас являются базовыми самолетами ПС ВСУ, устарели по сравнению с российскими Су-34. Они фактически не могут войти в зону поражения истребителей страны-агрессора", — отметил Снегирев необходимость получения украинской армией американской авиационной техники.

Напомним, на днях российские оккупанты ударили по тепловой электростанции в Курахово Донецкой области. Для очередной атаки враг использовал управляемые авиационные бомбы.