Канадські військові навчають ЗСУ майстерно вести вуличні бої

Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Збройні сили Канади навчають українських військових вести ефективні бої в умовах міста. Наша армія покращує свої навички боротьби із загарбниками на різних ділянках фронту.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER у соцмережі Х.

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"Канадські військовослужбовці, дислоковані у Великій Британії в рамках операції UNIFIER, допомагають воїнам Збройних сил України підготуватися відбивати загарбників, звільняючи по одній будівлі за раз, якщо доведеться", — йдеться у дописі.

Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Нагадаємо, 28 лютого у Держприкордонслужбі показали, як прикордонники навчаються виявляти та знешкоджувати ворожу ДРГ у Чернігівській області.

Крім того, військові медики Канади проводять навчання українських військовослужбовців за методами тактичної медицини. Це відбувається у рамках канадської навчальної місії UNIFIER.