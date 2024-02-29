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Канадські військові навчають ЗСУ майстерно вести вуличні бої

29 лютого 2024 08:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Канадські військові навчають ЗСУ майстерно вести вуличні бої
Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройні сили Канади навчають українських військових вести ефективні бої в умовах міста. Наша армія покращує свої навички боротьби із загарбниками на різних ділянках  фронту.

Про це повідомила  канадська тренувальна місія UNIFIER у соцмережі Х.  

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"Канадські військовослужбовці, дислоковані у Великій Британії в рамках операції UNIFIER, допомагають воїнам Збройних сил України підготуватися відбивати загарбників, звільняючи по одній будівлі за раз, якщо доведеться", — йдеться у дописі.

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Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine
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Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine
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Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine
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Українські військові під час навчань. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Нагадаємо, 28 лютого у Держприкордонслужбі показали, як прикордонники навчаються виявляти та знешкоджувати ворожу ДРГ у Чернігівській області. 

Крім того, військові медики Канади проводять навчання українських військовослужбовців за методами тактичної медицини. Це відбувається у рамках канадської навчальної місії UNIFIER.

Канада
Великобританія
військові навчання
війна в Україні
фронт

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