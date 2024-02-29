Канадские военные учат ВСУ мастерски вести уличные бои

Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Вооруженные силы Канады учат украинских военных вести эффективные бои в условиях города. Наша армия улучшает свои навыки по борьбе с захватчиками на разных участках фронта.

Об этом сообщила канадская тренировочная миссия UNIFIER в соцсети Х.

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"Канадские военнослужащие, дислоцированные в Великобритании в рамках операции UNIFIER, помогают воинам Вооруженных сил Украины подготовиться отбивать захватчиков, освобождая по одному зданию за раз, если придется", — говорится в сообщении.

Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Напомним, 28 февраля в Госпогранслужбе показали, как пограничники учатся выявлять и обезвреживать вражескую ДРГ в Черниговской области.

Кроме того, военные медики Канады проводят обучение украинских военнослужащих методами тактической медицины. Это происходит в рамках канадской обучающей миссии UNIFIER.