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Канадские военные учат ВСУ мастерски вести уличные бои

29 февраля 2024 08:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Канадские военные учат ВСУ мастерски вести уличные бои
Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вооруженные силы Канады учат украинских военных вести эффективные бои в условиях города. Наша армия улучшает свои навыки по борьбе с захватчиками на разных участках фронта.

Об этом сообщила канадская тренировочная миссия UNIFIER в соцсети Х.

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"Канадские военнослужащие, дислоцированные в Великобритании в рамках операции UNIFIER, помогают воинам Вооруженных сил Украины подготовиться отбивать захватчиков, освобождая по одному зданию за раз, если придется", — говорится в сообщении.

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Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine
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Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine
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Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine
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Украинские военные во время учений. Фото: twitter/CAFwithUkraine

Напомним, 28 февраля в Госпогранслужбе показали, как пограничники учатся выявлять и обезвреживать вражескую ДРГ в Черниговской области.

Кроме того, военные медики Канады проводят обучение украинских военнослужащих методами тактической медицины. Это происходит в рамках канадской обучающей миссии UNIFIER.

Канада
Великобритания
военные учения
война в Украине
фронт

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