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Колишній начальник генштабу Польщі зробив гучну заяву про втрати України

19 березня 2024 11:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Колишній начальник генштабу Польщі зробив гучну заяву про втрати України
Ексголова Генерального штабу Польщі Раймунд Анджейчак. Фото: polsatnews.pl
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ексголова Генерального штабу Польщі Раймунд Анджейчак поділився своїм поглядом на війну в Україні. Він стверджує, що втрати України потрібно рахувати в мільйонах.

Про це повідомило видання polsatnews.pl у понеділок, 18 березня.

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Генерал зазначив відсутність достатніх ресурсів для продовження боротьби, що, на його думку, може призвести до програшу України у війні. Він також акцентував увагу на труднощах із комплектацією армії, мобілізацією та постачанням техніки, зазначивши, що зміна вищого військового керівництва не вплинула на стратегічну ситуацію. Колишній голова Генштабу Польщі підкреслив, що новий генерал стикається з аналогічними викликами, як і його попередник.

Раймунд Анджейчак закликав Польщу бути готовою перед потенційним конфліктом з Росією, який може відбутися через два, три або п'ять років.

Нагадаємо, що росіяни безупинно обстрілюють прикордоння України та несуть втрати.

Раніше ми писали, що Росія купує у США супутникові дані для підготовки ударів по Україні.

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