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Росіяни безупинно обстрілюють прикордоння України та несуть втрати — нові дані Генштабу

19 березня 2024 09:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни безупинно обстрілюють прикордоння України та несуть втрати — нові дані Генштабу
Збройні Сили України. Фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Україна продовжує мужньо протистояти військовому вторгненню. За останню добу зафіксовано 61 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 19 березня.

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Оперативна інформація від Генштабу

За добу ворог здійснив 7 ракетних ударів та 70 авіаційних нальотів, а також 110 обстрілів з реактивних систем.Внаслідок цих дій є жертви серед мирного населення.

Північний кордон зазнав інтенсивних обстрілів, але активні бойові дії відбуваються і на інших напрямках. Серед постраждалих населених пунктів — Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки та інші. Близько 120 населених пунктів у різних областях потерпають від артилерійського вогню.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує свої позиції, активізувавши диверсійну діяльність. На Куп’янському напрямку відбито три спроби штурму, на Лиманському — чотири атаки. На Бахмутському та Авдіївському напрямках наші захисники відбили відповідно сім та дев’ять спроб прориву ворога.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону. На Оріхівському напрямку відбито дев’ять атак, а на Херсонському — три штурми.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати ворога на 19 березня

  • особового складу ‒ 432390 (+840) осіб;
  • танків ‒ 6819 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35) одиниць;
  • артилерійських систем – 10698 (+30) одиниць;
  • РСЗВ – 1017 (+0) одиниць;
  • засоби ППО ‒ 721 (+1) одиниць;
  • літаків – 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 325 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) одиниць;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50) одиниць;
  • спеціальна техніка ‒ 1735 (+4) одиниць.
Втрати окупантів на 19 березня. Фото: скриншот
Втрати окупантів на 19 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ назвав запоруку переваги над ворогом.

Раніше ми писали, що у США назвали термін контрнаступу ЗСУ.

ЗСУ
Генштаб ЗСУ
Росія
втрати окупантів

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