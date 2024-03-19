Россияне непрерывно обстреливают пограничные границы Украины и несут потери — новые данные Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: armyinform.com.ua

Украина продолжает мужественно противостоять военному вторжению. За последние сутки зафиксировано 61 боевое столкновение .

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook во вторник, 19 марта.

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За сутки враг совершил 7 ракетных ударов и 70 авиационных налетов, а также 110 обстрелов из реактивных систем. В результате этих действий есть жертвы среди мирного населения.

Северная граница подверглась интенсивным обстрелам, но активные боевые действия происходят и в других направлениях. Среди пострадавших населенных пунктов – Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренки и другие. Около 120 населенных пунктов в разных областях страдают артиллерийским огнем.

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает свои позиции, активизировав диверсионную деятельность. На Купянском направлении отражены три попытки штурма, на Лиманском — четыре атаки. На Бахмутском и Авдеевском направлениях наши защитники отбили соответственно семь и девять попыток прорыва врага.

Силы обороны продолжают удерживать врага на Новопавловском направлении, где враг 25 раз пытался прорвать оборону. На Ореховском направлении отражены девять атак, а на Херсонском — три штурма.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери врага на 19 марта

личного состава – 432390 (+840) человек;

танков ‒ 6819 (+10) единиц;

боевых бронированных машин – 13049 (+35) единиц;

артиллерийских систем – 10698 (+30) единиц;

РСЗО – 1017 (+0) единиц;

средства ПВО – 721 (+1) единиц;

самолетов – 347 (+0) единиц;

вертолетов – 325 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10),

крылатые ракеты – 1922 (+0);

корабли /катера ‒ 26 (+0) единиц;

подлодки ‒ 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 191 (+50) единиц;

специальная техника – 1735 (+4) единиц.

Потери окупантов на 19 марта. Фото: скриншот

Напомним, что главнокомандующий ВСУ назвал залог преимущества над врагом.

Ранее мы писали, что в США назвали срок контрнаступления ВСУ.