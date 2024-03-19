Россияне непрерывно обстреливают пограничные границы Украины и несут потери — новые данные Генштаба
Украина продолжает мужественно противостоять военному вторжению. За последние сутки зафиксировано 61 боевое столкновение .
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook во вторник, 19 марта.
Оперативная информация от Генштаба
За сутки враг совершил 7 ракетных ударов и 70 авиационных налетов, а также 110 обстрелов из реактивных систем. В результате этих действий есть жертвы среди мирного населения.
Северная граница подверглась интенсивным обстрелам, но активные боевые действия происходят и в других направлениях. Среди пострадавших населенных пунктов – Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренки и другие. Около 120 населенных пунктов в разных областях страдают артиллерийским огнем.
На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает свои позиции, активизировав диверсионную деятельность. На Купянском направлении отражены три попытки штурма, на Лиманском — четыре атаки. На Бахмутском и Авдеевском направлениях наши защитники отбили соответственно семь и девять попыток прорыва врага.
Силы обороны продолжают удерживать врага на Новопавловском направлении, где враг 25 раз пытался прорвать оборону. На Ореховском направлении отражены девять атак, а на Херсонском — три штурма.
Потери врага на 19 марта
- личного состава – 432390 (+840) человек;
- танков ‒ 6819 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин – 13049 (+35) единиц;
- артиллерийских систем – 10698 (+30) единиц;
- РСЗО – 1017 (+0) единиц;
- средства ПВО – 721 (+1) единиц;
- самолетов – 347 (+0) единиц;
- вертолетов – 325 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10),
- крылатые ракеты – 1922 (+0);
- корабли /катера ‒ 26 (+0) единиц;
- подлодки ‒ 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 191 (+50) единиц;
- специальная техника – 1735 (+4) единиц.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ назвал залог преимущества над врагом.
Ранее мы писали, что в США назвали срок контрнаступления ВСУ.
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