Прикордонники показали, як б'ють по окупантах за обстріл Одеси
Українські військові щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та знищують ворожу техніку. Так, артилеристи-прикордонники показали, як б'ють по противнику за обстріл Одеси.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у понеділок, 18 березня.
Удар по окупантах
Артилеристи-прикордонники написали на снаряді:
"За Одесу. Від Сталевого кордону".
Після цього вони запустили його в напрямку загарбників.
Нагадаємо, снайпери Спеціальних сил оборони успішно виконали нічну операцію. Вони знищили групу противника на Херсонському напрямку.
Також на Авдіївському напрямку війни російські силовики активно використовують БпЛА для розвідки розміщення позицій українських оборонців. Зенітники бригади "Маґура" стоять на сторожі і впевнено керуються в управлінні цією загрозою.
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