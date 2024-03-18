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Прикордонники показали, як б'ють по окупантах за обстріл Одеси

18 березня 2024 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники показали, як б'ють по окупантах за обстріл Одеси
Артилерист-прикордонник б'є по російських окупантах. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та знищують ворожу техніку. Так, артилеристи-прикордонники показали, як б'ють по противнику за обстріл Одеси.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у понеділок, 18 березня.

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Артилеристи-прикордонники написали на снаряді:

"За Одесу. Від Сталевого кордону".

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Снаряди. Фото: скриншот

Після цього вони запустили його в напрямку загарбників.

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Прикордонник та снаряд. Фото: скриншот

Нагадаємо, снайпери Спеціальних сил оборони успішно виконали нічну операцію. Вони знищили групу противника на Херсонському напрямку.

Також на Авдіївському напрямку війни російські силовики активно використовують БпЛА для розвідки розміщення позицій українських оборонців. Зенітники бригади "Маґура" стоять на сторожі і впевнено керуються в управлінні цією загрозою.

Одеса
війна
прикордонники
обстріли
окупанти
ДПСУ

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