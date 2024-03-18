Зенітники бригади "Маґура" показали як полюють за ворожими БпЛА на Авдііївському напрямку

Зенітники бригади "Маґура" на Авдііївському напрямку. Фото: скриншот з відео

На Авдіївському напрямку війни російські силовики активно використовують БпЛА для розвідки розміщення позицій українських оборонців. Зенітники бригади "Маґура" стоять на сторожі і впевнено керуються в управлінні цією загрозою.

Відео з роботою зенітників бригади "Маґура" опублікувала 47 окрема механізована бригада в своєму Telegram-каналі.

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Полювання на ворожі БпЛА

Військові розповідають, що на Авдіївський напрямку небо всіяне ворожими безпілотниками. За допомогою них росіяни вишукують позиції оборонців, щоб відкрити прицільний артилерійський вогонь.

"Наша задача не тільки збити ворожий БпЛА, але і не допустити виконання його завдання — фотографувати нашу позицію", — пояснюють військові.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 березня ворог знову атакував Україну БпЛА типу Shahed та керованими атаками. Повітряним силам вдалося збити 17 безпілотників.

Також ми публікували відео, де українські захисники ліквідували піхоту на Кремінському напрямку.