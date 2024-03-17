Повітряна тривога зараз 17 березня — РФ погрожує балістикою

Ракета злітає в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 17 березня охопила низку східних та центральних областей. Небезпеку оголосили через загрозу балістики в двох регіонах.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 17 березня

Українські військові попереджають українців про загрозу застосування балістики у Харківській області, а також про небезпеку ударних БпЛА в Дніпропетровській.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила такі області:

Полтавську,

Харківську,

Донецьку,

Дніпропетровську,

Кіровоградську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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