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Низку областей охопила повітряна тривога — росіяни погрожують балістикою

17 березня 2024 23:21
оновлено: 23:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 17 березня — РФ погрожує балістикою
Ракета злітає в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 17 березня охопила низку східних та центральних областей. Небезпеку оголосили через загрозу балістики в двох регіонах. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 17 березня

Українські військові попереджають українців про загрозу застосування балістики у Харківській області, а також про небезпеку ударних БпЛА в Дніпропетровській.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила такі області:

  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Кіровоградську. 
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 17 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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