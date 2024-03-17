Повітряна тривога зараз 17 березня — РФ погрожує балістикою

Низку областей охопила повітряна тривога — росіяни погрожують балістикою
17 березня 2024 23:21
оновлено: 23:49
Ракета злітає в нічне небо. Фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні зараз 17 березня охопила низку східних та центральних областей. Небезпеку оголосили через загрозу балістики в двох регіонах.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Українські військові попереджають українців про загрозу застосування балістики у Харківській області, а також про небезпеку ударних БпЛА в Дніпропетровській.
Тим часом повітряна тривога охопила такі області:
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Кіровоградську.
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