Воздушная тревога сейчас 17 марта - РФ угрожает баллистике

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 17 марта охватила ряд восточных и центральных областей. Опасность объявили из-за угрозы баллистики в двух регионах.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 17 марта

Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистики в Харьковской и Днепропетровской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем воздушная тревога охватила следующие области:

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Кировоградскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...