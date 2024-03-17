Воздушная тревога сейчас 17 марта - РФ угрожает баллистике

Ряд областей охватила воздушная тревога - россияне угрожают баллистикой
17 марта 2024 23:21
обновлено: 23:49
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине сейчас 17 марта охватила ряд восточных и центральных областей. Опасность объявили из-за угрозы баллистики в двух регионах.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистики в Харьковской и Днепропетровской областях.
Тем временем воздушная тревога охватила следующие области:
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Кировоградскую.
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