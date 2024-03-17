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Ряд областей охватила воздушная тревога - россияне угрожают баллистикой

17 марта 2024 23:21
обновлено: 23:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 17 марта - РФ угрожает баллистике
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 17 марта охватила ряд восточных и центральных областей. Опасность объявили из-за угрозы баллистики в двух регионах.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 17 марта

Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистики в Харьковской и Днепропетровской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем воздушная тревога охватила следующие области:

  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Днепропетровске,
  • Кировоградскую.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 17 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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