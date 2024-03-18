Зенитники бригады "Магура" показали, как охотятся за враждебными БпЛА на Авдиевском направлении

Зенитчики бригады "Магура" на Авдеиевском направлении. Фото: скриншот с видео

На Авдеевском направлении войны российские силовики активно используют БпЛА для разведки размещения позиций украинских защитников. Зенитчики бригады "Магура" стоят на страже и уверенно руководствуются в управлении этой угрозой.

Видео с работой зенитчиков бригады "Магура" опубликовала 47 отдельная механизированная бригада в своем Telegram-канале.

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Военные рассказывают, что на Авдеевском направлении небо усеяно враждебными беспилотниками. С помощью них россияне выискивают позиции защитников, чтобы открыть прицельный артиллерийский огонь.

"Наша задача не только сбить вражеский БпЛА, но и не допустить выполнения его задачи — фотографировать нашу позицию", — объясняют военные.

Напомним, что в ночь на 18 марта враг снова атаковал Украину БпЛА типа Shahed и управляемыми ракетами. Воздушным силам удалось сбить 17 беспилотников.

Также мы публиковали видео, где украинские защитники ликвидировали пехоту на Кременском направлении.