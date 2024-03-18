Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Зенитчики бригады "Магура" показали, как охотятся за вражескими БпЛА на Авдеевском направлении arrow

Зенитчики бригады "Магура" показали, как охотятся за вражескими БпЛА на Авдеевском направлении

18 марта 2024 11:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зенитники бригады "Магура" показали, как охотятся за враждебными БпЛА на Авдиевском направлении
Зенитчики бригады "Магура" на Авдеиевском направлении. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На Авдеевском направлении войны российские силовики активно используют БпЛА для разведки размещения позиций украинских защитников. Зенитчики бригады "Магура" стоят на страже и уверенно руководствуются в управлении этой угрозой.

Видео с работой зенитчиков бригады "Магура" опубликовала 47 отдельная механизированная бригада в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Охота на вражеские БпЛА

Военные рассказывают, что на Авдеевском направлении небо усеяно враждебными беспилотниками. С помощью них россияне выискивают позиции защитников, чтобы открыть прицельный артиллерийский огонь.

"Наша задача не только сбить вражеский БпЛА, но и не допустить выполнения его задачи — фотографировать нашу позицию", — объясняют военные.

Напомним, что в ночь на 18 марта враг снова атаковал Украину БпЛА типа Shahed и управляемыми ракетами. Воздушным силам удалось сбить 17 беспилотников.

Также мы публиковали видео, где украинские защитники ликвидировали пехоту на Кременском направлении.

ВСУ
беспилотники
дроны
Авдеевка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают