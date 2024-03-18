Зенитники бригады "Магура" показали, как охотятся за враждебными БпЛА на Авдиевском направлении

Зенитчики бригады "Магура" показали, как охотятся за вражескими БпЛА на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении войны российские силовики активно используют БпЛА для разведки размещения позиций украинских защитников. Зенитчики бригады "Магура" стоят на страже и уверенно руководствуются в управлении этой угрозой.
Видео с работой зенитчиков бригады "Магура" опубликовала 47 отдельная механизированная бригада в своем Telegram-канале.
Охота на вражеские БпЛА
Военные рассказывают, что на Авдеевском направлении небо усеяно враждебными беспилотниками. С помощью них россияне выискивают позиции защитников, чтобы открыть прицельный артиллерийский огонь.
"Наша задача не только сбить вражеский БпЛА, но и не допустить выполнения его задачи — фотографировать нашу позицию", — объясняют военные.
Напомним, что в ночь на 18 марта враг снова атаковал Украину БпЛА типа Shahed и управляемыми ракетами. Воздушным силам удалось сбить 17 беспилотников.
Также мы публиковали видео, где украинские защитники ликвидировали пехоту на Кременском направлении.
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