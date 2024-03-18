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Повітряні сили ЗСУ збили 17 безпілотників — які регіони хотіли атакувати росіяни

18 березня 2024 10:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Повітряні сили ЗСУ збили 17 безпілотників — які регіони хотіли атакувати росіяни
БпЛА летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ніч на 18 березня ворог знову атакував Україну БПЛА типу "Shahed" та керованими атаками. Повітряним Силам вдалося збити 17 безпілотників.

Про це заявили в Управлінні стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ у понеділок, 18 березня.

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Противник обстріляв території Харківської області, використовуючи п’ять зенітних ракет системи С-300/С-400. Також він запустив дві керовані ракети Х-59 по Сумській області. Крім того, було запущено 22 ударних дрони типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарська у Росії.

Успіхи Повітряних Сил ЗСУ

Для відбиття повітряної атаки були мобілізовані зенітні ракетні комплекси Повітряних Сил, Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

Зусиллями оборонних сил було знищено 17 дронів "шахед" у різних областях, включаючи Київську, Полтавську, Хмельницьку, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Вінницьку, Запорізьку та Рівненську.

Допис СтратКом ЗСУ. Фото: скриншот
Допис СтратКом ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія вдарила ракетою по пожежній частині в Харківській області.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі лунають вибухи, місто під загрозою удару "шахедів".

ЗСУ
ППО
ракета
дрон Шахід-136
дрони
Повітряні Сили ЗСУ

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