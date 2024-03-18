Воздушные силы ВСУ сбили 17 беспилотников — какие регионы хотели атаковать россияне
В ночь на 18 марта враг снова атаковал Украину БПЛА типа "Shahed" и управляемыми атаками. Воздушным Силам удалось сбить 17 беспилотников.
Об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ в понедельник, 18 марта.
Атака по Украине
Противник обстрелял территории Харьковской области, используя пять зенитных ракет системы С-300/С-400. Также он запустил две управляемые ракеты Х-59 по Сумской области. Кроме того, было запущено 22 ударных дрона типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарска в России.
Успехи Воздушных Сил ВСУ
Для отражения воздушной атаки были мобилизованы зенитные ракетные комплексы Воздушных сил, Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.
Усилиями оборонных сил было уничтожено 17 дронов "шахед" в разных областях, включая Киевскую, Полтавскую, Хмельницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Винницкую, Запорожскую и Ровенскую.
Напомним, что Россия ударила ракетой по пожарной части в Харьковской области.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге раздаются взрывы, город под угрозой удара "шахедов".
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