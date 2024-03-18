Пограничники показали, как бьют по оккупантам за обстрел Одессы
Украинские военные ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и уничтожают вражескую технику. Так, артиллеристы-пограничники показали, как бьют по противнику за обстрел Одессы.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 18 марта.
Удар по оккупантам
Артиллеристы-пограничники написали на снаряде:
"За Одессу. От Стальной границы".
После этого они запустили его в направлении захватчиков.
Напомним, снайперы Специальных сил обороны успешно выполнили ночную операцию. Они уничтожили группу противника на Херсонском направлении.
Также на Авдеевском направлении войны российские силовики активно используют БпЛА для разведки размещения позиций украинских защитников. Зенитчики бригады "Магура" стоят на страже и уверенно руководствуются в управлении этой угрозой.
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