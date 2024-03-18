Пограничники показали, как бьют по оккупантам за обстрел Одессы

Артиллерист-пограничник бьет по российским оккупантам. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и уничтожают вражескую технику. Так, артиллеристы-пограничники показали, как бьют по противнику за обстрел Одессы.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 18 марта.

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Артиллеристы-пограничники написали на снаряде:

"За Одессу. От Стальной границы".

Снаряды. Фото: скриншот

После этого они запустили его в направлении захватчиков.

Пограничник и снаряд. Фото: скриншот

Напомним, снайперы Специальных сил обороны успешно выполнили ночную операцию. Они уничтожили группу противника на Херсонском направлении.

Также на Авдеевском направлении войны российские силовики активно используют БпЛА для разведки размещения позиций украинских защитников. Зенитчики бригады "Магура" стоят на страже и уверенно руководствуются в управлении этой угрозой.