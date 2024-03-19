У США назвали термін контрнаступу ЗСУ

Боєць ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

До кінця 2024 року українські військові будуть відтісняти росіян, а наступного року перейдуть у наступ і встановлять вогневий контроль над Кримом. Але для цього потрібна допомога США. Додаткове фінансування США не забезпечить кардинальний прорив для українських військ, але дасть змогу поступово відтісняти росіян.

Про це, спілкуючись із журналістами, заявив голова Комітету збройних сил Сенату США сенатор-демократ Джек Рід, повідомляє Голос Америки.

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Він зазначив, що якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то українське військо "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально".

Рід припускає, що з додатковою допомогою від США ЗСУ зможуть перейти в наступ у 2025.

"Наступного, 2025 року, має бути нове наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин", — сказав Рід.

Нагадаємо, третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.

Також окупанти вперше показали відео моменту знищення великого десантного корабля "Цезарь Куніков". Українські військові вдарили по ньому 14 лютого.