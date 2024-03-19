Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У США назвали термін контрнаступу ЗСУ arrow

У США назвали термін контрнаступу ЗСУ

19 березня 2024 05:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У США назвали термін контрнаступу ЗСУ
Боєць ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

До кінця 2024 року українські військові будуть відтісняти росіян, а наступного року перейдуть у наступ і встановлять вогневий контроль над Кримом. Але для цього потрібна допомога США. Додаткове фінансування США не забезпечить кардинальний прорив для українських військ, але дасть змогу поступово відтісняти росіян.

Про це, спілкуючись із журналістами, заявив голова Комітету збройних сил Сенату США сенатор-демократ Джек Рід, повідомляє Голос Америки.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ — що відомо

Він зазначив, що якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то українське військо "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально".

Рід припускає, що з додатковою допомогою від США ЗСУ зможуть перейти в наступ у 2025.

"Наступного, 2025 року, має бути нове наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин", — сказав Рід.

Нагадаємо, третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.

Також окупанти вперше показали відео моменту знищення великого десантного корабля "Цезарь Куніков". Українські військові вдарили по ньому 14 лютого.

ЗСУ
контрнаступ ЗСУ
війна в Україні
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися