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В США назвали срок контрнаступления ВСУ

19 марта 2024 05:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В США назвали срок контрнаступления ВСУ
Боец ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

До конца 2024 г. украинские военные будут оттеснять россиян, а в следующем году перейдут в наступление и установят огневой контроль над Крымом. Но для этого необходима помощь США. Дополнительное финансирование США не обеспечит кардинальный прорыв для украинских войск, но позволит постепенно оттеснять россиян.

Об этом, общаясь с журналистами, заявил глава Комитета вооруженных сил Сената США сенатор-демократ Джек Рид, сообщает Голос Америки.

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Он отметил, что если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то украинское войско "в оставшийся год будет медленно оттеснять россиян, не кардинально".

Род предполагает, что с дополнительной помощью от США ВСУ смогут перейти в наступление в 2025 году.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", — сказал Рид.

Напомним, третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов в Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.

Также оккупанты впервые показали видео момента уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников". Украинские военные ударили по нему 14 февраля.

ВСУ
контрнаступление ВСУ
война в Украине
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