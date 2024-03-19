Бывший начальник генштаба Польши сделал громкое заявление о потерях Украины

Экс-глава Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак. Фото: polsatnews.pl

Экс-глава Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак поделился своим взглядом на войну в Украине. Он утверждает, что потери Украины следует считать в миллионах.

Об этом сообщило издание polsatnews.pl в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Заявление Раймунда Анджейчека

Генерал отметил отсутствие достаточных ресурсов для продолжения борьбы, что, по его мнению, может привести к проигрышу Украины в войне. Он также акцентировал внимание на сложностях с комплектацией армии, мобилизацией и поставкой техники, отметив, что смена высшего военного руководства не повлияла на стратегическую ситуацию. Бывший глава Генштаба Польши подчеркнул, что новый генерал сталкивается с аналогичными вызовами, как и его предшественник.

Раймунд Анджейчак призвал Польшу быть готовой перед потенциальным конфликтом с Россией, который может произойти через два, три или пять лет.

Напомним, что россияне непрерывно обстреливают границы Украины и несут потери.

Ранее мы писали, что Россия покупает у США спутниковые данные для подготовки ударов по Украине.