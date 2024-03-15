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Коментарі зайві — з'явилося відео, що окупанти ховають на ЗАЕС

15 березня 2024 18:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Коментарі зайві — з'явилося відео, що окупанти ховають на ЗАЕС
Російська військова техніка на території ЗАЕС. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В інтернеті активно поширюється відео, яке, ймовірно, зняте на окупованій Запорізькій АЕС. На ньому видно, як на території ЗАЕС розташована російська військова техніка.

Про це повідомив користувач Twitter "Мисливець за зорями" у п'ятницю, 15 березня.

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Що відбувається на відео

 

Опубліковане відео стає ще одним свідченням грубого порушення окупантами правил безпеки та експлуатації атомної електростанції. Зокрема, на кадрах можна помітити розташування російської бронетехніки на території станції, що свідчить про серйозні порушення режиму безпеки та контролю.

Окупанти приховують свої військові вантажівки Урал та КамАЗ, а також бронетранспортери, щоб уникнути їх знищення українськими військовими.

Захоплена Запорізька атомна станція

Ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС, яку український уряд кваліфікує як акт ядерного тероризму з боку Росії, стала однією з найбільш критичних випадків під час військових дій між Росією та Україною.

Захоплення Росією найбільшого ядерного об’єкта в Європі, що призвело до знищення інфраструктури та переривання всіх ліній електропередач, визнано найскладнішим інцидентом такого роду в історії.

Міжнародне агентство з атомної енергії описує цю подію як безпрецедентну, адже це вперше, коли військові дії відбуваються у межах великого атомного комплексу.

Нагадаємо, що МАГАТЕ вимагає повернути Запорізьку АЕС під контроль України.

Раніше ми писали, що у МАГАТЕ заявили про вибух неподалік ЗАЕС.

Запорізька область
Енергодар
ЗАЕС
війна в Україні
Запорізька АЕС

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