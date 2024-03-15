Комментарии лишние — появилось видео, что оккупанты прячут на ЗАЭС

Российская военная техника на территории ЗАЭС. Фото: скриншот

В интернете активно распространяется видео, которое, вероятно, снято на оккупированной Запорожской АЭС. На нем видно, как на территории ЗАЭС находится российская военная техника.

Об этом сообщил пользователь Twitter "Охотник за звездами" в пятницу, 15 марта.

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Что происходит на видео

Опубликованное видео становится еще одним свидетельством грубого нарушения оккупантами правил безопасности и эксплуатации атомной электростанции. В частности, на кадрах можно заметить расположение российской бронетехники на территории станции, что свидетельствует о серьезных нарушениях режима безопасности и контроля.

Оккупанты скрывают свои военные грузовики Урал и КамАЗ, а также бронетранспортеры, чтобы избежать их уничтожения украинскими военными.

Захваченная Запорожская атомная станция

Сложившаяся на Запорожской АЭС ситуация, которую украинское правительство квалифицирует как акт ядерного терроризма со стороны России, стала одним из наиболее критических случаев в ходе военных действий между Россией и Украиной.

Захват Россией крупнейшего ядерного объекта в Европе, приведший к уничтожению инфраструктуры и прерыванию всех линий электропередач, признан самым сложным инцидентом такого рода в истории.

Международное агентство по атомной энергии описывает это событие как беспрецедентное, ведь это первый раз, когда военные действия происходят в рамках большого атомного комплекса.

Напомним, что МАГАТЭ требует вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.

Ранее мы писали, что в МАГАТЭ заявили о взрыве неподалеку от ЗАЭС.