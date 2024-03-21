Масована атака по Україні — скільки ракет вдалося збити ППО

Наслідки обстрілів у столиці. Фото: КМВА

Російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч проти 21 березня, випустивши балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль.

Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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Результати роботи ППО

Зазначається, що під час масованого удару ворог випустив по території нашої держави 2 балістичні ("Іскандер-М"\"Кинджал") та 29 крилатих ракет (Х-101\Х-555). Пуски здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгодонськ та Енгельс.

Відомо, що основною ціллю окупантів був Київ.

"В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині! Всім дякую за результат і врятовані життя громадян", — йдеться у повідомленні.

Результат роботи ППО. Фото: Микола Олещук

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків пошкоджений дитячий садок у Святошинському районі, також палають авто в Шевченківському. Крім того, ракетні уламки впали в Подільському районі.

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли.