Масована атака по Україні — скільки ракет вдалося збити ППО
Російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч проти 21 березня, випустивши балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль.
Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.
Результати роботи ППО
Зазначається, що під час масованого удару ворог випустив по території нашої держави 2 балістичні ("Іскандер-М"\"Кинджал") та 29 крилатих ракет (Х-101\Х-555). Пуски здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгодонськ та Енгельс.
Відомо, що основною ціллю окупантів був Київ.
"В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині! Всім дякую за результат і врятовані життя громадян", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків пошкоджений дитячий садок у Святошинському районі, також палають авто в Шевченківському. Крім того, ракетні уламки впали в Подільському районі.
Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли.
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