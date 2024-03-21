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Масована атака по Україні — скільки ракет вдалося збити ППО

21 березня 2024 08:19
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Козюк Тетяна
редактор
Масована атака по Україні — скільки ракет вдалося збити ППО
Наслідки обстрілів у столиці. Фото: КМВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч проти 21 березня, випустивши балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль. 

Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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Результати роботи ППО

Зазначається, що під час масованого удару ворог випустив по території нашої держави 2 балістичні ("Іскандер-М"\"Кинджал") та 29 крилатих ракет (Х-101\Х-555). Пуски здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгодонськ та Енгельс. 

Відомо, що основною ціллю окупантів був Київ. 

"В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині! Всім дякую за результат і врятовані життя громадян", — йдеться у повідомленні. 

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Результат роботи ППО. Фото: Микола Олещук

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків пошкоджений дитячий садок у Святошинському районі, також палають авто в Шевченківському. Крім того, ракетні уламки впали в Подільському районі.

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли. 

війна
ЗСУ
росіяни
обстріли
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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