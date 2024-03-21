Массированная атака по Украине — сколько ракет удалось сбить ПВО
Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 21 марта, выпустив баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.
Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
Результаты работы ПВО
Отмечается, что во время массированного удара враг выпустил по территории нашего государства 2 баллистических ("Искандер-М"\"Кинжал") и 29 крылатых ракет (Х-101\Х-555). Пуски осуществлялись из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгодонск и Энгельс.
Известно, что основной целью оккупантов был Киев.
"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области! Всем спасибо за результат и спасены жизни граждан", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве в результате падения обломков поврежден детский сад в Святошинском районе, также горят авто в Шевченковском. Кроме того, ракетные обломки рухнули в Подольском районе.
Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов.
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