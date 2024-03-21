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Массированная атака по Украине — сколько ракет удалось сбить ПВО

21 марта 2024 08:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Массированная атака по Украине — сколько ракет удалось сбить ПВО
Последствия обстрелов столицы. Фото: КМВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 21 марта, выпустив баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.

Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

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Результаты работы ПВО

Отмечается, что во время массированного удара враг выпустил по территории нашего государства 2 баллистических ("Искандер-М"\"Кинжал") и 29 крылатых ракет (Х-101\Х-555). Пуски осуществлялись из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгодонск и Энгельс.

Известно, что основной целью оккупантов был Киев.

"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области! Всем спасибо за результат и спасены жизни граждан", — говорится в сообщении.

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Результат работы ПВО. Фото: Николай Олещук

Напомним, в Киеве в результате падения обломков поврежден детский сад в Святошинском районе, также горят авто в Шевченковском. Кроме того, ракетные обломки рухнули в Подольском районе.

Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов.

война
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обстрелы
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине

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