Минулої доби ворог здійснив наступи на кількох напрямках фронту, — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/UkrainianLandForces

Розпочався 744 день повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook в п'ятницю, 8 березня.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Таким чином він намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 13 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Захисник на фронті. Фото: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Там окупанти 27 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку воїни відбили дві атаки росіян в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Захисник на фронті. Фото: Генштаб

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи, не зважаючи на свої значні втрати.

Так, протягом минулої доби, противник здійснив три безуспішні штурмові дії.

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

А підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби та одному складу пально-мастильних матеріалів противника.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати Росії у війні станом на 8 березня

особового складу — близько 422 310 (+880) осіб;

танків — 6 706 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин — 12 798 (+19) одиниць;

артилерійських систем — 10 375 (+25) одиниць;

РСЗВ — 1011 (+2) одиниць;

засобів ППО — 704 (+3) одиниці;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 998 (+35) одиниць;

крилатих ракет — 1919 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 598 (+66) одиниць;

спеціальної техніки — 1 656 (+9) одиниць.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що російські загарбники не припиняють спроб штурмувати лівий берег Херсонської області, де українські військові вже кілька місяців тримають плацдарм.

Також ми писали, що прикордонники виявили ворожі ходи на фронті та знищили загарбників. У ДПСУ оприлюднили кадри ліквідації ворога.