Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Минулої доби ворог здійснив наступи на кількох напрямках фронту, — зведення Генштабу arrow

Минулої доби ворог здійснив наступи на кількох напрямках фронту, — зведення Генштабу

8 березня 2024 08:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Минулої доби ворог здійснив наступи на кількох напрямках фронту, — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/UkrainianLandForces
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Розпочався 744 день повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook в п'ятницю, 8 березня.

Читайте також:

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Таким чином він намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 13 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області. 

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області. 

null
Захисник на фронті. Фото: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Там окупанти 27 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку воїни відбили дві атаки росіян в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. 

null
Захисник на фронті. Фото: Генштаб

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи, не зважаючи на свої значні втрати.

Так, протягом минулої доби, противник здійснив три безуспішні штурмові дії.

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. 

А підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби та одному складу пально-мастильних матеріалів противника.

null
Скриншот допису Генштабу
null
Скриншот допису Генштабу

Втрати Росії у війні станом на 8 березня

  • особового складу — близько 422 310  (+880) осіб;
  • танків — 6 706 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 12 798 (+19) одиниць;
  • артилерійських систем — 10 375 (+25) одиниць;
  • РСЗВ — 1011 (+2) одиниць;
  • засобів ППО — 704 (+3) одиниці;
  • літаків — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 998 (+35) одиниць;
  • крилатих ракет — 1919 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 598 (+66) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1 656 (+9) одиниць.
null
Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що російські загарбники не припиняють спроб штурмувати лівий берег Херсонської області, де українські військові вже кілька місяців тримають плацдарм.

Також ми писали, що прикордонники виявили ворожі ходи на фронті та знищили загарбників. У ДПСУ оприлюднили кадри ліквідації ворога.

ЗСУ
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня