За прошедшие сутки враг совершил наступления на нескольких направлениях фронта, — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook/UkrainianLandForces

Начался 744-й день полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в пятницу, 8 марта.

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Ситуация на направлениях

В Купянском направлении враг совершил две атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Таким образом, он пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении наши воины отразили 13 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

Защитник на фронте. Фото: 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области. Там оккупанты 27 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении воины отразили две атаки россиян в районах Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

Защитник на фронте. Фото: Генштаб

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения, несмотря на свои значительные потери.

Так, за прошедшие сутки, противник совершил три безуспешных штурмовых действия.

Удары ВСУ по оккупантам

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны, одной станции радиоэлектронной борьбы и одному составу горюче-смазочных материалов противника.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Потери России в войне по состоянию на 8 марта

личного состава — около 422 310 (+880) человек;

танков — 6 706 (+11) единиц;

боевых бронированных машин — 12 798 (+19) единиц;

артиллерийских систем - 10 375 (+25) единиц;

РСЗО — 1011 (+2) единиц;

средств ПВО — 704 (+3) единицы;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 998 (+35) единиц;

крылатых ракет — 1919 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 598 (+66) единиц;

специальной техники — 1656 (+9) единиц.

Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что российские захватчики не прекращают попыток штурмовать левый берег Херсонской области, где украинские военные уже несколько месяцев держат плацдарм.

Также мы писали, что пограничники обнаружили вражеские ходы на фронте и уничтожили захватчиков. В ГПСУ обнародовали кадры ликвидации врага.