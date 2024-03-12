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Мисливці на "шахедів" — у ДПСУ показали, як знищують ворожі повітряні цілі

12 березня 2024 10:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мисливці на "шахедів" — у ДПСУ показали, як знищують ворожі повітряні цілі
Військовий, який працює з тепловізором. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдень і вночі перебувають у повній бойовій готовності знищувати ворожі повітряні цілі противника. Невеликі підрозділи, які безпосередньо відпрацьовують по російським безпілотникам чи ракетам, називають мисливцями на "шахедів". 

Детальніше прро склад і роботу мобільних вогневих груп розповіли у Державній прикордонній службі. 

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Як розповів один з військових, кожен з підрозділів має свій командний центр. Там проводять моніторинг повітряного простору над зоною відповідальності бригади. Отриману інформацію передають до мобільних вогневих груп, які після цього відпрацьовують по ворожим повітряним цілям. 

Як правило, кожна команда складається з чотирьох-шести осіб. 

"Моя задача — збирати інформацію та передавати хлопцям, які працюють з кулеметами. Тобто, людина працює на кулеметі — це оператор, дві людини, які їй допомагають заряджати та чистити зброю, а також водій", — розповів інший військовий про склад та завдання групи. 

Отримуючи команду, мобільно-вогнева група вирушає на позиції. Далі — військові заряджають кулемети, переводять зброю у бойове положення, підсвічують завдяки тепловізору та очікують на повітряну ціль. 

Нагадаємо, вночі 12 березня російська армія знову атакувала Україну.  Окупанти випустили дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. 

Внаслідок атаки у Кременецькому районі Тернопільської області вночі сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури.

війна
безпілотники
прикордонники
дрони
війна в Україні
ДПСУ

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