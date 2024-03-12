Охотники на "шахедов" — в ГПСУ показали, как уничтожают вражеские воздушные цели

Военный, работающий с тепловизором. Фото: скриншот с видео

Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" днем и ночью находятся в полной боевой готовности уничтожать вражеские воздушные цели противника. Небольшие подразделения, которые непосредственно отрабатывают по российским беспилотникам или ракетам, называют охотниками на "шахедов".

Детальнее о составе и работе мобильных огневых групп рассказали в Государственной пограничной службе.

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Как рассказал один из военных, каждое из подразделений имеет свой командный центр. Там проводится мониторинг воздушного пространства над зоной ответственности бригады. Полученную информацию передают мобильным огневым группам, которые после этого отрабатывают по вражеским воздушным целям.

Как правило, каждая команда состоит из четырех-шести человек.

"Моя задача — собирать информацию и передавать ребятам, которые работают с пулеметами. То есть, человек работает на пулемете — это оператор, два человека, которые ему помогают заряжать и чистить оружие, а также водитель", — рассказал другой военный о составе и задачах группы.

Получая команду, мобильно-огневая группа отправляется на позиции. Далее — военные заряжают пулеметы, переводят оружие в боевое положение, подсвечивают благодаря тепловизору и ожидают воздушную цель.

Напомним, ночью 12 марта российская армия снова атаковала Украину. Оккупанты выпустили дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59.

В результате атаки в Кременецком районе Тернопольской области ночью произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры.