Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Охотники на "шахедов" — в ГПСУ показали, как уничтожают вражеские воздушные цели arrow

Охотники на "шахедов" — в ГПСУ показали, как уничтожают вражеские воздушные цели

12 марта 2024 10:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Охотники на "шахедов" — в ГПСУ показали, как уничтожают вражеские воздушные цели
Военный, работающий с тепловизором. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" днем и ночью находятся в полной боевой готовности уничтожать вражеские воздушные цели противника. Небольшие подразделения, которые непосредственно отрабатывают по российским беспилотникам или ракетам, называют охотниками на "шахедов".

Детальнее о составе и работе мобильных огневых групп рассказали в Государственной пограничной службе.

Читайте также:

Как пограничники уничтожают вражеские дроны

Как рассказал один из военных, каждое из подразделений имеет свой командный центр. Там проводится мониторинг воздушного пространства над зоной ответственности бригады. Полученную информацию передают мобильным огневым группам, которые после этого отрабатывают по вражеским воздушным целям.

Как правило, каждая команда состоит из четырех-шести человек.

"Моя задача — собирать информацию и передавать ребятам, которые работают с пулеметами. То есть, человек работает на пулемете — это оператор, два человека, которые ему помогают заряжать и чистить оружие, а также водитель", — рассказал другой военный о составе и задачах группы. 

Получая команду, мобильно-огневая группа отправляется на позиции. Далее — военные заряжают пулеметы, переводят оружие в боевое положение, подсвечивают благодаря тепловизору и ожидают воздушную цель.

Напомним, ночью 12 марта российская армия снова атаковала Украину. Оккупанты выпустили дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59.

В результате атаки в Кременецком районе Тернопольской области ночью произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры.

война
беспилотники
пограничники
дроны
война в Украине
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство