Місто під землею — військові показали облаштовані укріплення на кордоні з РФ

Українські прикодонники в підземних позиціях. Фото: скриншот

Військовослужбовці прикордонного загону "Сталевий кордон" показали облаштовані підземні укріплення у Харківській області біля кордону з Росією. Позиції українських оборонців виглядають як справжнісіньке підземне місто.

Про це йдеться в спецрепортажі "Донбас.Реалії" від "Радіо.Свобода".

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На опублікованих кадрах видно, що під землею українські прикордонники мають електричне живлення, кухню, гарячу воду, душові та лазню, туалети з каналізацією та пральні машини.

"Все, що потрібне для життя з комфортом", — кажуть бійці.

Зазначається, що підземні фортифікації знаходяться під трьома накатами колод, зверху вони засипані землею. Міцність оборонних споруд дозволяє витримати влучення артилерійського снаряда.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали точні удари по російських радарних комплексах спостереження "Муром-П". Також оборонці кордону показали роботу дронів по оператору російського важкокаліберного кулемета "ДШК"