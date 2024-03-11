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Город под землей — военные показали обустроенные укрепления на границе с РФ

11 марта 2024 23:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Город под землей — военные показали обустроенные укрепления на границе с РФ
Украинские заграницы в подземных позициях. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащие пограничного отряда "Сталевий кордон" показали обустроенные подземные укрепления в Харьковской области у границы с Россией. Позиции украинских защитников выглядят как самый настоящий подземный город.

Об этом говорится в спецрепортаже "Донбасс.Реалии" от "Радио.Свобода".

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На опубликованных кадрах видно, что под землей у украинских пограничников есть электрика, кухня, горячая вода, душевые и баня, туалеты с канализацией и стиральные машины.

"Все, что нужно для жизни с комфортом", — говорят бойцы.

Подземные фортификации находятся под тремя накатами бревен, сверху они засыпаны землей. Прочность оборонительных сооружений позволяет выдержать попадание артиллерийского снаряда.

Напомним, ранее пограничники показали точные удары по российским радарным комплексам наблюдения "Муром-П". Также защитники границы показали работу дронов по оператору российского крупнокалиберного пулемета "ДШК"

граница
Украина
пограничники
Харьковская область
война в Украине

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