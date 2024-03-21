Наслідки ракетного удару по Києву — фоторепортаж Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Україні уночі, 21 березня. Головною мішенню російських окупантів був Київ.

Наслідки російських обстрілів у столиці — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілів у Подільському районі Києва

На оприлюднених кадрах наслідки ворожих обстрілів у Подільському районі столиці. За даними Київської міської військової адміністрації, там пошкоджене дорожнє покриття припарковані автівки та декілька будівель.

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Наслідки обстрілів у Святошинському районі Києва

Відтак, у результаті падіння уламків ракети в житлових будинках вибито вікна, а уся дорога біля багатоповерхівок вкрита склом. Також пошкоджені автівки, які були припарковані поблизу.

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня ворог випустив балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли.