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Наслідки ракетного удару по Києву — фоторепортаж Новини.LIVE

21 березня 2024 08:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Наслідки ракетного удару по Києву — фоторепортаж Новини.LIVE
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Україні уночі, 21 березня. Головною мішенню російських окупантів був Київ. 

Наслідки російських обстрілів у столиці — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілів у Подільському районі Києва

На оприлюднених кадрах наслідки ворожих обстрілів у Подільському районі столиці. За даними Київської міської військової адміністрації, там пошкоджене дорожнє покриття припарковані автівки та декілька будівель. 

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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА
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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Наслідки обстрілів у Святошинському районі Києва

Відтак, у результаті падіння уламків ракети в житлових будинках вибито вікна, а уся дорога біля багатоповерхівок вкрита склом.  Також пошкоджені автівки, які були припарковані поблизу.

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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня ворог випустив балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль.  

Мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли. 

Київ
росіяни
обстріли
окупанти
ППО
ракети
кібервійна
війна в Україні

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