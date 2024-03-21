Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Последствия ракетного удара по Киеву — фоторепортаж Новини.LIVE arrow

Последствия ракетного удара по Киеву — фоторепортаж Новини.LIVE

21 марта 2024 08:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Последствия ракетного удара по Киеву — фоторепортаж Новини.LIVE
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине ночью, 21 марта. Главной мишенью русских оккупантов был Киев.

Последствия российских обстрелов в столице — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрелов в Подольском районе Киева

На обнародованных кадрах последствия вражеских обстрелов в Подольском районе столицы. По данным Киевской городской военной администрации, там повреждено дорожное покрытие припаркованных автомобилей и нескольких зданий.

null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: КМВА
null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: КМВА

Последствия обстрелов в Святошинском районе Киева

Следовательно, в результате падения обломков ракеты в жилых домах выбиты окна, а вся дорога около многоэтажек усеяна стеклом. Также повреждены автомобили, припаркованные поблизости.

null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE
null
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 21 марта враг выпустил баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов.

Киев
россияне
обстрелы
оккупанты
ПВО
ракеты
кибервойна
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом