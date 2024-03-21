Последствия ракетного удара по Киеву — фоторепортаж Новини.LIVE

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине ночью, 21 марта. Главной мишенью русских оккупантов был Киев.

Последствия российских обстрелов в столице — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрелов в Подольском районе Киева

На обнародованных кадрах последствия вражеских обстрелов в Подольском районе столицы. По данным Киевской городской военной администрации, там повреждено дорожное покрытие припаркованных автомобилей и нескольких зданий.

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в Киеве. Фото: КМВА

Последствия обстрела в Киеве. Фото: КМВА

Последствия обстрелов в Святошинском районе Киева

Следовательно, в результате падения обломков ракеты в жилых домах выбиты окна, а вся дорога около многоэтажек усеяна стеклом. Также повреждены автомобили, припаркованные поблизости.

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 21 марта враг выпустил баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов.