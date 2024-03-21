Последствия ракетного удара по Киеву — фоторепортаж Новини.LIVE
Страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине ночью, 21 марта. Главной мишенью русских оккупантов был Киев.
Последствия российских обстрелов в столице — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Последствия обстрелов в Подольском районе Киева
На обнародованных кадрах последствия вражеских обстрелов в Подольском районе столицы. По данным Киевской городской военной администрации, там повреждено дорожное покрытие припаркованных автомобилей и нескольких зданий.
Последствия обстрелов в Святошинском районе Киева
Следовательно, в результате падения обломков ракеты в жилых домах выбиты окна, а вся дорога около многоэтажек усеяна стеклом. Также повреждены автомобили, припаркованные поблизости.
Напомним, в ночь на 21 марта враг выпустил баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов.
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