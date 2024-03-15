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Обстріл України дронами-камікадзе та серйозні втрати окупантів — оновлені дані від Генштабу

15 березня 2024 09:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл України дронами-камікадзе та серйозні втрати окупантів — оновлені дані від Генштабу
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська минулої доби обстріляли Україну, застосувавши 27 ударних дронів типу Shahed. Водночас окупанти зазнають серйозних втрат на фронті, за добу було ліквідовано 58 людей.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю, 15 березня.

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За даними Генштабу, противник випустив 16 ракет і провів 130 авіаударів, а також здійснив 65 атак із систем залпового вогню за позиціями військових та житлових районів. Внаслідок цих російських атак зафіксовано жертви та поранення серед мирного населення.

Протягом ночі російські сили направили проти України 27 безпілотників на кшталт Shahed. Всі вони були успішно збиті українською протиповітряною обороною.

Найгарячіші напрямки на фронті

На Лиманському напрямку в Донецькій та Луганській областях у районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка та Білогорівка наші військові успішно відбили 16 атак противника, який за підтримки авіації прагнув прорвати нашу оборону.

На Авдіївському напрямку було відбито 20 атак ворога на околицях Бердичі, Орлівки, Тоненького та Первомайського в Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку наша оборона продовжує утримувати супротивника в області Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного в Донецькій області, де противник робив 24 спроби прорватися, активно використовуючи авіаційну підтримку.

На Херсонському напрямку противник намагався витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівому березі Дніпра, але всі спроби за останню добу виявилися невдалими, включаючи один штурм українських позицій.

скріншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
скріншот
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 15 березня

  • особового складу — близько 428 420 (+580) осіб;
  • танків — 6 758 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 12 949 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 10 580 (+15) одиниць;
  • РСЗВ — 1 017 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 717 (+0) одиниць;
  • літаків — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 254 (+34);
  • крилаті ракети — 1 920 (+0) одиниць;
  • кораблі/катери — 26 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 1 3993 (+34) одиниці;
  • спеціальна техніка — 1711 (+3).
Втрати окупантів
Втрати окупантів на 15 березня. Фото: скріншот

Нагадаємо, 14 березня російські війська обстріляли Харків ракетами. За словами мера міста Ігоря Терехова, є "прильоти" у передмісті.

Також російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Відомо про п'ятьох поранених жителів міста.

ЗСУ
обстріли
Генштаб ЗСУ
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війна в Україні
Росія
втрати окупантів

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