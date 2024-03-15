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Обстрел Украины дронами-камикадзе и серьезные потери оккупантов — обновленные данные от Генштаба

15 марта 2024 09:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Украины дронами-камикадзе и серьезные потери оккупантов — обновленные данные от Генштаба
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Украину, применив 27 ударных дронов типа Shahed. В то же время оккупанты несут серьезные потери на фронте, за сутки было ликвидировано 58 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в пятницу, 15 марта.

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По данным Генштаба, противник выпустил 16 ракет и провел 130 авиаударов, а также осуществил 65 атак из систем залпового огня по позициям военных и жилым районам. В результате этих российских атак зафиксированы жертвы и ранения среди мирного населения. 

В течение ночи российские силы направили против Украины 27 беспилотников типа Shahed. Все они были успешно сбиты украинской противовоздушной обороной.

Самые горячие направления на фронте

На Лиманском направлении в Донецкой и Луганской областях в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка, и Белогоровка наши военные успешно отбили 16 атак противника, который с поддержкой авиации стремился прорвать нашу оборону.

На Авдеевском направлении были отражены 20 атак врага в окрестностях Бердичи, Орловки, Тоненького и Первомайского в Донецкой области.

На Новопавловском направлении наша оборона продолжает удерживать противника в области Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного в Донецкой области, где противник делал 24 попытки прорваться, активно используя авиационную поддержку.

На Херсонском направлении противник пытался вытеснить наши подразделения с плацдармов на левом берегу Днепра, но все попытки за последние сутки оказались неудачными, включая один штурм украинских позиций.

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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 15 марта

  • личного состава — около 428 420 (+580) человек;
  • танков — 6 758 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин — 12 949 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 10 580 (+15) единиц;
  • РСЗО — 1 017 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 717 (+0) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 254 (+34);
  • крылатые ракеты — 1 920 (+0) единиц;
  • корабли/катера — 26 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13 993 (+34) единицы;
  • специальная техника — 1711 (+3).
Потери оккупантов
Потери оккупантов на 15 марта. Фото: скриншот

Напомним, 14 марта российские войска обстреляли Харьков ракетами. По словам мэра города Игоря Терехова, есть "прилеты" в пригороде.

Также российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Известно о пяти раненых жителях города.

ВСУ
обстрелы
Генштаб ВСУ
Авдеевка
война в Украине
Россия
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