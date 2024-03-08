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Окупант скаржиться на постійні втрати та відсутність снарядів — перехоплення ГУР

8 березня 2024 08:11
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Окупант скаржиться на постійні втрати та відсутність снарядів — перехоплення ГУР
Російський окупант на фронті. Фото:росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти скаржаться на великі втрати на фронті та майстерність Сил оборони. Вони кажуть, що деколи не мають навіть води,  а Росія поширює як у них все добре.

Відповідну розмову загарбника перехопило Головне управління розвідки МО України.

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На що бідкаються окупанти

Вони на Київ зібрались йти, чи як? — запитує в окупанта його співрозмовниця.

— Та тут, бл*ть "співають" більше, нах*й, Авдіївку взяли, а розспівали, ніби пів України захопили, — каже загарбник.

— Ага, ну вони її взяти не могли, — відповідає жінка.

— Вони (Сили оборони. — Ред.) відбиваються непогано. Вони точніше, бл*ть, стріляють і частіше це роблять. У них вкид більший, снарядів більше. Людей, можливо менше, але вони артилерією все перекривають, вони кидають все сюди, — бідкається військовослужбовець РФ.

— А що у наших немає нічого? Все продали? — запитує жінка.

— Та є, просто, це не використовують ніх*я, не дають. Не дають стріляти, нах*й. Три-чотири снаряди — ліміт, більше немає, — відповідає окупант.

— Зрозуміло. А як же це так, так хіба можна? — здивовано перепитує співрозмовниця.

— "Вагнер" же 26 червня пішов на Москву, нах*й. А чому вони туди пішли? Тому що ці добо*би постачання боєприпасів скоротили, нах*й. А через те, що боєприпасів не вистачало, багато пацанів почали гинути. Вони розізлились, нах*й, поїхали Путіна і Шойгу валити за те, що боєприпаси не дають. Шойгу же під*р щось там мутить. Тут таке ж, Шойгу, бл*ть, г*ндон, коротше, — пояснює він. 

— Він же ж взагалі навіть близько не військовий, — каже незадоволено жінка.

— Він чорт якийсь, бл*ть. Коротше, боєприпасів небагато, війська не навчені відповідно, нах*й. Відправили 16 людей, вони тільки 20 метрів пройшли штурма і все, нах*й. Штурмова бригада пройшла тільки 20 метрів...Ось так тут, г*вно це все. Я більше не буду брати участь у цьому лайні. Армія, бл*ть, яка весь набрід, все сміття, яке було в Росії зібрала, бл*ть, і закинула сюди. Інвалідів, зеків, які все життя відсиділи, нах*й,  — скаржиться військовий РФ. 

Нагадаємо, нещодавно під час штурмів бійці 10 бригади взяли в  полон двох росіян, які скаржились, що не мають відповідної підготовки. Один із них сидів у в'язниці. іншого мобілізували прямо з роботи. 

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

обстріли
окупанти
перехоплення ГУР
війна в Україні
втрати окупантів

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