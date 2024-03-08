Оккупант жалуется на постоянные потери и отсутствие снарядов — перехват ГУР

Российский оккупант на фронте. Фото:росСМИ

Российские оккупанты жалуются на большие потери на фронте и мастерство Сил обороны. Они говорят, что порой нет даже воды, а Россия распространяет как у них все хорошо.

Соответствующий разговор захватчика перехватило Главное управление разведки МО Украины.

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— Они на Киев собрались идти, или как? — спрашивает его собеседница.

— Да тут, бл*дь "поют" больше, нах*й, Авдеевку взяли, а распели, будто пол Украины захватили, — говорит захватчик.

— Ага, ну они ее взять не могли, — отвечает женщина.

— Они (Силы обороны. — Ред.) отбиваются неплохо. Они точнее, бл*дь, стреляют и чаще это делают. В них вкид больше, снарядов больше. Людей, возможно, меньше, но они артиллерией все перекрывают, они бросают все сюда, — жалуется военнослужащий РФ.

— А что у наших нет ничего? Все продали? — спрашивает женщина.

— Да есть, просто это не используют них*я, не дают. Не дают стрелять, нах*й. Три-четыре снаряда — лимит, больше нет, — отвечает оккупант.

— Понятно. А как же это так, так разве можно? — удивленно переспрашивает собеседница.

— "Вагнер" же 26 июня пошел на Москву, нах*й. А почему они туда пошли? Потому что эти с*ки поставки боеприпасов сократили, нах*й. А из-за того, что боеприпасов не хватало, многие пацаны начали гибнуть. Они разозлились, нах*й, поехали Путина и Шойгу валить за то, что боеприпасы не дают. Шойгу же что-то там мутит. Здесь такое же, Шойгу, бл*дь, г*ндон, короче, — объясняет он.

— Он ведь вообще даже близко не военный, — недовольно говорит женщина.

— Он черт какой, бл*дь. Короче, боеприпасов немного, войска не обучены соответственно, нах*й. Отправили 16 человек, они только 20 метров прошли штурм и все, нах*й. Штурмовая бригада прошла только 20 метров... Вот так здесь, г*вно это все. Я больше не буду участвовать в этом дерьме. Армия, бл*дь, которая весь сброд, весь мусор, который был в России собрала, бл*дь, и забросила сюда. Инвалидов, зеков, всю жизнь отсидевших, нах*й, — жалуется военный РФ.

Напомним, недавно во время штурмов бойцы 10 бригады взяли в плен двух россиян, которые жаловались, что не имеют соответствующей подготовки. Один из них сидел в тюрьме, другого мобилизовали прямо с работы.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.