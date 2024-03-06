Взяли в полон двох окупантів — бійці 10 бригади показали ефектні кадри штурмів

Росіяни, яких взяли в полон наші бійці. Фото: скриншот з відео

Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 бригади під час важких боїв та штурмів взяли в полон двох окупантів. Загарбники розповіли, як потрапили на війну та які виконують завдання.

Про це повідомила пресслужба 108-го ОГШБР у вівторок, 5 березня, та показала відповідне відео.

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Як бійці взяли в полон двох окупантів

Під час важких боїв та штурмів на фронті, наші захисники взяли в полон двох окупантів. Один із загарбників має сім судимостей та провів у в'язниці 15 років. Він потрапив на війну в Україну, підписавши контракт, аби більше не сидіти в тюрмі.

Інший — отримав повістку на роботі та "воює" вже понад рік. За його словами, військовому квитку в нього записана посада — снайпер, а насправді він був водієм, який потім перетворився на штурмовика і ніколи в житті не тримав в руках гвинтівку.

Обох загарбників готували до бойових дій лише місяць, де в більшості головними військовими заняттями були ходьба та біг, а стріляли "всього разок".

Нагадаємо, нещодавно бійці Третьої штурмової бригади показали, як взяли в полон трьох росіян в Авдіївці. Крім того, військові вели важкі бої та пересувались між позиціями.

Також в ISW розповіли, що російські війська торгують на "чорному ринку" українськими полоненими. Вони віддають наших захисників чеченським воєнізованим угрупованням, які надалі проводять власні обміни полоненими з Україною.