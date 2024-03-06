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Взяли в полон двох окупантів — бійці 10 бригади показали ефектні кадри штурмів

6 березня 2024 10:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Взяли в полон двох окупантів — бійці 10 бригади показали ефектні кадри штурмів
Росіяни, яких взяли в полон наші бійці. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 бригади під час важких боїв та штурмів взяли в полон двох окупантів. Загарбники розповіли, як потрапили на війну та які виконують завдання.

Про це повідомила пресслужба 108-го ОГШБР у вівторок, 5 березня, та показала відповідне відео. 

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Як бійці взяли в полон двох окупантів

Під час важких боїв та штурмів на фронті, наші захисники взяли в полон двох окупантів. Один із загарбників має сім судимостей та провів у в'язниці 15 років. Він потрапив на війну в Україну, підписавши контракт, аби більше не сидіти в тюрмі.

Інший — отримав повістку на роботі та "воює" вже понад рік. За його словами, військовому квитку в нього записана посада — снайпер, а насправді він був водієм, який потім перетворився на штурмовика і ніколи в житті не тримав в руках гвинтівку. 

Обох загарбників готували до бойових дій лише місяць, де в більшості головними військовими заняттями були ходьба та біг, а стріляли "всього разок". 

Нагадаємо, нещодавно бійці Третьої штурмової бригади показали, як взяли в полон трьох росіян в Авдіївці. Крім того, військові вели важкі бої та пересувались між позиціями. 

Також в ISW розповіли, що російські війська торгують на "чорному ринку" українськими полоненими. Вони віддають наших захисників чеченським воєнізованим угрупованням, які надалі проводять власні обміни полоненими з Україною.

росіяни
військові
полонені
війна в Україні
фронт

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