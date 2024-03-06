Взяли в плен двух оккупантов — бойцы 10 бригады показали эффектные кадры штурмов

Россияне, которых взяли в плен наши бойцы. Фото: скриншот с видео

Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10 бригады во время тяжелых боев и штурмов взяли в плен двух оккупантов. Захватчики рассказали, как попали на войну и какие задачи выполняют.

Об этом сообщила пресс-служба 108-го ОГШБР во вторник, 5 марта, и показала соответствующее видео.

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Как бойцы взяли в плен двух оккупантов

Во время тяжелых боев и штурмов на фронте наши защитники взяли в плен двух оккупантов. Один из захватчиков имеет семь судимостей и провел в тюрьме 15 лет. Он попал на войну в Украину, подписав контракт, чтобы больше не сидеть в тюрьме.

Другой — получил повестку на работе и "воюет" уже больше года. По его словам, военному билету у него записана должность — снайпер, а на самом деле он был водителем, который затем превратился в штурмовика и никогда в жизни не держал в руках винтовку.

Оба захватчика готовили к боевым действиям лишь месяц, где в большинстве главными военными занятиями были ходьба и бег, а стреляли "всего разок".

Напомним, недавно бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как пленили трех россиян в Авдеевке. Кроме того, военные вели тяжелые бои и передвигались между позициями.

Также в ISW рассказали, что российские войска торгуют на "черном рынке" украинскими пленными. Они отдают наших защитников чеченским военизированным группировкам, которые продолжают проводить собственные обмены пленными с Украиной.