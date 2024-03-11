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Окупанти активізувались поблизу Новомихайлівки — яка ситуація на Донеччині

11 березня 2024 15:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти активізувались поблизу Новомихайлівки — яка ситуація на Донеччині
Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З початку доби російські окупанти активізували свої дії поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині. Крім того, ворог стягує свої резерви на Времівський виступ, що розташований на межі Запорізької та Донецької областей.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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"З початку сьогоднішньої доби понеділка ворог почав проводити дещо активніші, ніж зазвичай, дії саме на напрямку населеного пункту Новомихайлівка (Новопавлівський напрямок), а також на так званому Времівському виступі (це села Урожайне та Старомайорське)", — сказав Лиховій, говорячи про ситуацію на Донеччині.

Він додав, що наразі найгарячішими ділянками фронту є Новопавлівський та Авдіївський напрямки. Військовий наголосив, що ворог, зокрема, намагається посилювати тиск на  села Новомихайлівка, Георгіївка, а також в районі міста Красногорівка.  

"За вчора одну позицію було втрачено, але дві позиції — відновлено", — сказав Лиховій. 

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку точаться жорсткі бої, майже весь район наразі у вогні. Росіяни продовжують наступати в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки.

До слова, на фронті відбулося 73 бойових зіткнення за добу. Окрім наступів ворог атакує з повітря. Загарбники завдали п'ять ракетних та 95 авіаційних ударів, а також 136 обстрілів з РСЗВ.

війна
ЗСУ
росіяни
Донецька область
окупанти
війна в Україні

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