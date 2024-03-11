Оккупанты активизировались вблизи Новомихайловки — какая ситуация на Донетчине

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ

С начала суток российские оккупанты активизировали свои действия вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Кроме того, враг стягивает свои резервы на Времовское выступление, расположенное на границе Запорожской и Донецкой областей.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

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"С начала сегодняшних суток понедельника враг начал проводить несколько активнее, чем обычно, действия именно на направлении населенного пункта Новомихайловка (Новопавловское направление), а также на так называемом Времовском выступлении (это села Урожайное и Старомайорское)", — сказал Лиховой, говоря о ситуации в Донецкой области.

Он добавил, что на данный момент самыми горячими участками фронта являются Новопавловское и Авдеевское направления. Военный отметил, что враг, в частности, пытается усиливать давление на села Новомихайловка, Георгиевка, а также в районе Красногоровки.

"За вчера одна позиция была потеряна, но две позиции — восстановлены", — сказал Лиховой.

Напомним, на Бахмутском направлении идут жесткие бои, почти весь район сейчас в огне. Россияне продолжают наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки.

К слову, на фронте произошло 73 боевых столкновения за сутки. Кроме наступлений, враг атакует с воздуха. Захватчики нанесли пять ракетных и 95 авиационных ударов, а также 136 обстрелов из РСЗО.