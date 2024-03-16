Окупанти намагаються дестабілізувати українські оборонні лінії і готуються до нового наступу, — ISW

Бійц ЗСУ. Фото: Генштаб

Росіяни продовжать наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії, разом з тим готуються до нового наступу влітку 2024 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній навесні 2024 року, одночасно готуючись до прогнозованої нової наступальної операції влітку цього року.

На їхню думку, надання західної безпекової допомоги, вірогідно, відіграватиме вирішальну роль у здатності України утримати територію зараз і відбити нові російські наступальні зусилля в найближчі місяці.

У той же час російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій на сході України, щоб не дати українським силам стабілізувати свої оборонні рубежі.

Окупанти особливо зосереджені на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, перш ніж українські війська зможуть встановити в цьому районі лінію, яку буде важче прорвати.

Нагадаємо, що до цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував в районі операції на східному напрямку. Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.

Також ми писали про те, що Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових.