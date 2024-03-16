Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Окупанти готуються до нового наступу, — ISW arrow

Окупанти готуються до нового наступу, — ISW

16 березня 2024 03:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Окупанти намагаються дестабілізувати українські оборонні лінії і готуються до нового наступу, — ISW
Бійц ЗСУ. Фото: Генштаб
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Росіяни продовжать наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії, разом з тим готуються до нового наступу влітку 2024 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Ситуація на фронті

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній навесні 2024 року, одночасно готуючись до прогнозованої нової наступальної операції влітку цього року.

На їхню думку, надання західної безпекової допомоги, вірогідно, відіграватиме вирішальну роль у здатності України утримати територію зараз і відбити нові російські наступальні зусилля в найближчі місяці.

У той же час російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій на сході України, щоб не дати українським силам стабілізувати свої оборонні рубежі.

Окупанти особливо зосереджені на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, перш ніж українські війська зможуть встановити в цьому районі лінію, яку буде важче прорвати.

Нагадаємо, що до цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував в районі операції на східному напрямку. Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях.

Також ми писали про те, що Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових. 

ЗСУ
війна в Україні
фронт
ситуація на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше