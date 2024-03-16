Оккупанты пытаются дестабилизировать украинские оборонные линии и готовятся к новому наступлению, — ISW

Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб

Россияне продолжат наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонные линии, вместе с тем готовятся к новому наступлению летом 2024 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Ситуация на фронте

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные действия с целью дестабилизации украинских оборонных линий весной 2024 года, одновременно готовясь к новой наступательной наступательной операции летом этого года.

По их мнению, предоставление западной помощи безопасности, вероятно, будет играть решающую роль в способности Украины удержать территорию сейчас и отразить новые российские наступательные усилия в ближайшие месяцы.

В то же время, российские войска пытаются поддерживать темп своих наступательных операций на востоке Украины, чтобы не дать украинским силам стабилизировать свои оборонные рубежи.

Оккупанты особенно сосредоточены на продвижении как можно дальше к западу от Авдеевки, прежде чем украинские войска смогут установить в этом районе линию, которую будет труднее прорвать.

Напомним, что до этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в районе операции на восточном направлении. Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он вручил отличившиеся в боях государственные и ведомственные награды военнослужащим.

Также мы писали о том, что Сырский заявил, что на фронте начались ротации военных.