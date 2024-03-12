Окупанти не можуть набрати медперсонал серед місцевих на ТОТ — як долають дефіцит

Окупанти на ТОТ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти звозять на тимчасово окуповані території України своїх лікарів та вторинний медичний персонал. Для того, щоб подолати дефіцит кадрів, загарбники проводять набір на безкоштовне навчання до відповідних коледжів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Росіяни вимушені звозити на тимчасово окуповані території своїх лікарів та вторинний медперсонал, адже місцеві не працюють з ворогом й переважно виїхали з регіону", — сказали у спротиві, коментуючи причину дефіциту медичних кадрів на тимчасово окупованих територіях.

Зазначається, для того, щоб подолати нестачу лікарів, загарбники здійснюють набір на навчання до захоплених медичних коледжів. Однак, охочих не так багато.

До того ж окупанти пропонують повністю безкоштовне навчання, а для вступу не вимагають навіть іспити.

"Рівень студентів росіянам не важливі, адже головне в цьому процесі для ворога імітація "налагодження мирного життя". Проте й це у ворога не виходить", — додали у спротиві.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях російські окупанти розпочали моніторинг соціальних мереж місцевих мешканців напередодні виборів президента РФ.

До слова, у британській розвідці попередили українців на окупованих територіях про загрозу депортації.