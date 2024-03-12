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Оккупанты не могут набрать медперсонал среди местных на ВОТ — как одолевают дефицит

12 марта 2024 08:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты не могут набрать медперсонал среди местных на ВОТ — как одолевают дефицит
Оккупанты на ВОТ. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты свозят на временно оккупированные территории Украины своих врачей и вторичный медицинский персонал. Для того чтобы преодолеть дефицит кадров, захватчики проводят набор на бесплатное обучение в соответствующие колледжи.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Дефицит медицинских кадров на ТОТ

"Россияне вынуждены свозить на временно оккупированные территории своих врачей и вторичный медперсонал, ведь местные не работают с врагом и преимущественно уехали из региона", — сказали в сопротивлении, комментируя причину дефицита медицинских кадров на временно оккупированных территориях.

Отмечается, для того чтобы преодолеть нехватку врачей, захватчики осуществляют набор на обучение в захваченные медицинские колледжи. Однако желающих не так много.

К тому же оккупанты предлагают полностью бесплатную учебу, а для поступления не требуют даже экзамены.

"Уровень студентов россиянам не важны, ведь главное в этом процессе для врага имитация "налаживания мирной жизни". Однако и это у врага не получается", — добавили в сопротивлении.

Напомним, на временно оккупированных территориях российские оккупанты начали мониторинг социальных сетей местных жителей накануне выборов президента РФ.

К слову, в британской разведке предупредили украинцев на оккупированных территориях об угрозе депортации.

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