Польща та Німеччина запускають "коаліцію бронетехніки" для України

Солдат ЗСУ біля бронетранспортера. Ілюстративне фото: УНІАН

Польща та Німеччина 26 березня запустять "коаліцію бронетанкового потенціалу" як ініціативу з підтримки України. До неї вже приєдналися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція, Італія.

Про це повідомляє видання TVP World.

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Про запуск коаліції заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після переговорів з головою Міноборони ФРН Борисом Пісторіусом.

"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені; ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього приєдналися й інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", — додав Владислав Косіняк-Камиш.

Ця коаліція має довгостроковий характер і передбачає збільшення виробництва різноманітної оборонної продукції за участю Польщі та Німеччини. Зокрема, Косіняк-Камиш повідомив про створення Сил швидкого реагування в Європі, до яких у липні поточного року планується приєднання бойових груп польської та німецької армій.

Під час зустрічі зі сваоїм польським колегою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на необхідності надання Україні достатнього оборонного та наступального потенціалу у вигляді ракет і озброєння.



"Це завдання, яке ми будемо вирішувати завтра на Контактній групі з питань оборони України , але, звісно, ​​і як міністри оборони на майбутній зустрічі в рамках Веймарського трикутника", – сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, що Бельгія передасть Україні військову допомогу на суму 450 млн доларів.

Також ми писали про те, що Збройні сили України отримали американські бронетранспортери M1117, які увійшли у пакет допомоги від США ще на початку листопада 2022 року.