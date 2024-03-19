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Польша и Германия запускают "коалицию бронетехники" для Украины

19 марта 2024 12:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Польша и Германия запускают "коалицию бронетехники" для Украины
Солдат ВСУ возле бронетранспортера. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Польша и Германия 26 марта запустят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины . К ней уже присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция, Италия.

Об этом сообщает издание TVP World.

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О запуске коалиции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы; мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились и другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", — добавил Владислав Косиняк-Камиш.

Эта коалиция носит долгосрочный характер и предполагает увеличение производства разнообразной оборонной продукции с участием Польши и Германии. В частности, Косиняк-Камыш сообщил о создании сил быстрого реагирования в Европе, к которым в июле текущего года планируется присоединение боевых групп польской и немецкой армий.

Во время встречи со своим польским коллегой министр обороны Германии Борис Писториус отметил необходимость предоставления Украине достаточного оборонительного и наступательного потенциала в виде ракет и вооружения.

"Эта задача, которую мы будем решать завтра на Контактной группе по вопросам обороны Украины, но, конечно, как министры обороны на предстоящей встрече в рамках Веймарского треугольника", — сказал министр обороны Германии.

Напомним, что Бельгия передаст Украине военную помощь на сумму 450 млн. долларов.

Также мы писали о том, что вооруженные силы Украины получили американские бронетранспортеры M1117, вошедшие в пакет помощи от США еще в начале ноября 2022 года.

Польша
Германия
ВСУ
военная помощь
военная техника

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