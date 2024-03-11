Росіяни випустили авіабомби на Донеччину 11 березня

Авіабомби в небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряна тривога у понеділок, 11 березня, оголошена на Донеччині та Сумщині. Наразі для Донецької області існує загроза атаки авіаційними бомбами Росії.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Пуск авіабомб на Донеччину 11 березня

Російські загарбники знову намагаються завдати удару по Україні. Вранці 11 березня вони випустили керовані авіабомби в напрямку Донеччини. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає також у Сумській області.

Мапа повітряних тривог 11 березня

Нагадаємо, 10 березня Росія здійснила атаку на Донеччину. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток.

Стало відомо, що 10 березня, армія РФ застосували нові авіаційні бомби під час атаки на місто Мирноград Донецької області. У ЗСУ пояснили в чому їх відмінність.