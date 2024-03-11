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Повітряна тривога на Донеччині — росіяни випустили авіабомби

11 березня 2024 09:36
оновлено: 09:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни випустили авіабомби на Донеччину 11 березня
Авіабомби в небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога у понеділок, 11 березня, оголошена на Донеччині та Сумщині. Наразі для Донецької області існує загроза атаки авіаційними бомбами Росії.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Пуск авіабомб на Донеччину 11 березня

Російські загарбники знову намагаються завдати удару по Україні. Вранці 11 березня вони випустили керовані авіабомби в напрямку Донеччини. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає також у Сумській області.

Мапа повітряних тривог 11 березня
Мапа повітряних тривог 11 березня

Нагадаємо, 10 березня Росія здійснила атаку на Донеччину. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток.

Стало відомо, що 10 березня, армія РФ застосували нові авіаційні бомби під час атаки на місто Мирноград Донецької області. У ЗСУ пояснили в чому їх відмінність.

війна
Україна
Донецька область
обстріли
повітряна тривога
небезпека
атака
авіабомба

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