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Воздушная тревога в Донецкой области — россияне выпустили авиабомбы

11 марта 2024 09:36
обновлено: 09:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне выпустили авиабомбы в Донецкую область 11 марта
Авиабомбы в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в понедельник, 11 марта, объявлена в Донецкой и Сумской областях. В настоящее время для Донецкой области существует угроза атаки авиационными бомбами России.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Пуск авиабомб на Донетчину 11 марта

Российские захватчики снова пытаются нанести удар по Украине. Утром 11 марта они выпустили управляемые авиабомбы в направлении Донетчины. В регионе объявлена воздушная тревога.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкую область", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается также в Сумской области.

Карта воздушных тревог 11 марта
Карта воздушных тревог 11 марта

Напомним, 10 марта Россия совершила атаку на Донетчину. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.

Стало известно, что 10 марта армия РФ применила новые авиационные бомбы во время атаки на город Мирноград Донецкой области. В ВСУ объяснили, в чем их отличие.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
воздушная тревога
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авиабомба

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