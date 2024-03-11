Россияне выпустили авиабомбы в Донецкую область 11 марта

Воздушная тревога в Донецкой области — россияне выпустили авиабомбы
Воздушная тревога в понедельник, 11 марта, объявлена в Донецкой и Сумской областях. В настоящее время для Донецкой области существует угроза атаки авиационными бомбами России.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Пуск авиабомб на Донетчину 11 марта
Российские захватчики снова пытаются нанести удар по Украине. Утром 11 марта они выпустили управляемые авиабомбы в направлении Донетчины. В регионе объявлена воздушная тревога.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкую область", — говорится в сообщении.
Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается также в Сумской области.
Напомним, 10 марта Россия совершила атаку на Донетчину. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.
Стало известно, что 10 марта армия РФ применила новые авиационные бомбы во время атаки на город Мирноград Донецкой области. В ВСУ объяснили, в чем их отличие.
Читайте Новини.LIVE!