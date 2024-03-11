Россияне выпустили авиабомбы в Донецкую область 11 марта

Авиабомбы в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в понедельник, 11 марта, объявлена в Донецкой и Сумской областях. В настоящее время для Донецкой области существует угроза атаки авиационными бомбами России.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Российские захватчики снова пытаются нанести удар по Украине. Утром 11 марта они выпустили управляемые авиабомбы в направлении Донетчины. В регионе объявлена воздушная тревога.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкую область", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ВС ВСУ

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается также в Сумской области.

Карта воздушных тревог 11 марта

Напомним, 10 марта Россия совершила атаку на Донетчину. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.

Стало известно, что 10 марта армия РФ применила новые авиационные бомбы во время атаки на город Мирноград Донецкой области. В ВСУ объяснили, в чем их отличие.